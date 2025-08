SERIE D 2025-2026 Il San Marino Calcio nel Girone F Con i Titani anche la Sammaurese inserita nello stesso Girone. Imolese e Tropical Coriano nel D

Il San Marino Calcio nel Girone F.

Considerato il più eterogeneo con squadre di 5 regioni più la Repubblica di San Marino. Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche e Molise. Un Girone sempre molto equilibrato e combattuto con squadre supportate da un pubblico folto e caloroso. Ma andiamo a vedere la composizione dell'intero Girone F 2025-2026 a 18 squadre:

Ancona; Atletico Ascoli; Castelfidardo; Chieti; Fossombrone Giulianova, L'Aquila, Maceratese; Notaresco; Ostiamare; Recanatese; Sammaurese; San Marino; Sora; Teramo; Termoli; Unipomezia; Victor Senigallia.

Campi caldi, viaggi lunghi per un San Marino che dovrà subito capire la filosofia di un Girone da sempre definito ostico e dove si gioca un calcio, talvolta rude e aggressivo. Un Girone definito meno tecnico del D ma molto più fisico, dove ci sono piazze che hanno fatto la Serie A come l'Ancona o che hanno una grande storia alle spalle come Chieti; e Teramo su tutte. Curiosità. Le 4 Emiliano Romagnole sono state spezzate in due Gironi: Imolese e Tropical Coriano nel D e San Marino e Sammaurese nel F. Il campionato di Serie D avrà inizio domenica 7 settembre.

