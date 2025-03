Il San Marino Calcio recupera il Tuttocuoio nel finale, in 10

Un San Marino Calcio dai due volti pareggia per 4-4 con il Tuttocuoio nel recupero della 28a giornata di Serie D, con la sfida posticipata visto l'impegno della Nazionale di domenica scorsa. Un volto è quello del bel gioco ma anche del rammarico, con un primo tempo ricchissimo di occasioni ma chiuso avanti solo per 2-1, l'altro è quello del carattere e della voglia di restare in partita anche sotto di due reti e di un uomo, fino a rimontare nel recupero.

Padroni di casa subito aggressivi e in vantaggio già dopo 9 minuti. Cross da sinistra, Muro calcia a botta sicura ma trova Carciani. L'azione prosegue, altra conclusione e altra respinta, infine arriva Di Francesco che mette tutti d'accordo e scaraventa in rete l'1-0. Al 25' San Marino sfiora il raddoppio, ma Arcopinto conclude debolmente su cross e la difesa respinge. L'azione poi si sposta nell'area dei titani, dove Russo recupera palla e viene messo a terra. Per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va Fino: portiere a sinistra, tiro centrale e potente ed è 1-1. San Marino però si rialza subito e risponde già alla mezzora. Passewe gestisce benissimo un contropiede e premia l'inserimento in campo aperto di Giacomini. Il numero 11 arriva davanti al portiere, lo salta e deposita in rete il 2-1.

Dopo un ottimo primo tempo, il San Marino, però, rimane negli spogliatoi. Al 7', una rimessa laterale del Tuttocuoio spiove in area e porta a un tiro su cui è monumentale Branduani. Tuttavia, sulla ribattuta Pericolini stende un avversario. Per l'arbitro è rigore ed espulsione. Dal dischetto stavolta va Boiga ma il risultato non cambia: palla da un lato, portiere dall'altro. A questo punto il Tuttocuoio diventa padrone del campo e al 14' va in vantaggio. Lungo cross da destra, sul secondo palo sbuca Haka che calcia al volo. La palla colpisce la traversa, ma poi sbatte oltre la linea di porta ed è 3-2. Scavallata la metà della ripresa, e dopo aver centrato una traversa con Fino, il Tuttocuoio passa ancora. Punizione da destra, la torre di un giocatore dei toscani trova libero sul secondo palo Bardini che da due passi insacca di testa il 2-4.

Sotto di due reti e di un uomo, il San Marino trova la forza per reagire nel finale, segnando al primo squillo. Arcopinto si libera sulla sinistra e crossa in mezzo, dove Biguzzi si alza, colpendo in semirovesciata. Il tiro è sporco, ma si appoggia sul palo e si adagia in rete per il 3-4 che ridà speranza a San Marino. Nel primo minuto di recupero Arcopinto sfiora il pareggio con un gran tiro dal limite, respinto in tuffo da un superlativo Carcani. L'azione però prosegue e arriva un altro cross da sinistra su cui nasce una mischia in area. Haruna stacca più in alto di tutti, in tre si fiondano sul suo colpo di testa ma nessuno ci arriva ed è 4-4. È questa l'ultima azione degna di nota della sfida, che frutta un solo punto al San Marino, nonostante l'enorme quantità di occasioni prodotte, ma che ha anche restituito l'immagine di una squadra più viva di quanto si fosse visto fin qui.