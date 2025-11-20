SERIE D Il San Marino Calcio rinforza la difesa: ecco Alessio Pesoli Mancino, 19 anni, è cresciuto nelle giovanili del Pescara. Ha esordito in Serie D con il Giulianova, a inizio stagione

Il San Marino Calcio rinforza la difesa: ecco Alessio Pesoli.

Nuovo innesto per il San Marino Calcio, che continua a cambiare volto a stagione in corso, stavolta in difesa. Sul Titano arriva il classe 2006 Alessio Pesoli, mancino, con un contratto fino all'estate prossima. Il 19enne è cresciuto nelle giovanili del Pescara, arrivando fino alla Primavera 2, dove ha ottenuto 43 presenze.

Quest'anno è arrivato per lui l'esordio tra i grandi, sempre in Abruzzo, ma con la maglia del Giulianova: sette volte in campo, con un goal segnato, nello stesso girone del San Marino Calcio. "Pesoli è senza dubbio uno dei migliori prospetti nazionali - commenta il ds dei titani, Alessio Ferroni -. Un difensore moderno capace di ricoprire vari ruoli con personalità nonostante la giovane età”. Arrivato ieri, Pesoli si è già aggiunto al gruppo ed è convocabile per il prossimo impegno di campionato.

