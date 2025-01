Seconda vittoria consecutiva per il San Marino Calcio che al Calbi di Cattolica batte 1-0 il Corticella in una sfida fondamentale nella corsa alla salvezza. I Titani trovano la rete al 36' del primo tempo con Davide Di Francesco. Con questa vittoria i biancoazzurri salgono a quota 21 punti e agganciano proprio il Corticella. Prossimo impegno in trasferta sul campo del Fiorenzuola ultimo in classifica.