SERIE D Il San Marino Calcio vince ancora Contro il Corticella decide una rete di Di Francesco.

Seconda vittoria consecutiva per il San Marino Calcio che al Calbi di Cattolica batte 1-0 il Corticella in una sfida fondamentale nella corsa alla salvezza. I Titani trovano la rete al 36' del primo tempo con Davide Di Francesco. Con questa vittoria i biancoazzurri salgono a quota 21 punti e agganciano proprio il Corticella. Prossimo impegno in trasferta sul campo del Fiorenzuola ultimo in classifica.

