Il San Marino non riesce a dare continuità al successo col Piacenza, cedendo 1-0 sul campo della Pistoiese: la decide Pinzauti al 23°. I biancazzurri vengono staccati da Prato e United Riccione e restano penultimi insieme allo Zenith Prato: sotto c'è solo la Sammaurese, che oggi ha trovato la prima vittoria in campionato, ha 4 punti in meno e domenica sarà ad Acquaviva per uno scontro diretto da non sbagliare assolutamente.