Il San Marino comincia con una sconfitta

L'Aquila – San Marino 3-1. Rizzi illude i Titani, poi si scatenano gli aquilani

di Lorenzo Giardi
15 set 2025

Seconda giornata, ma prima per il San Marino che aveva preferito rimandare il debutto di campionato per la sosta delle Nazionali. L'unico club in Serie D a potersi permettere questa opzione avendo in rosa due giocatori della Nazionale sammarinese e la situazione potrebbe ripetersi il prossimo 12 ottobre, quando la squadra di Malgrati sarà di scena a Pomezia. Slittato il debutto con il Termoli, la partita si giocherà mercoledi 17 alle 15 a Cattolica, i biancoazzurri hanno affrontato l'Aquila allenata da Pochesci. Inizio complicato per i biancoazzurri in giallo, prima Sparacello mette fuori di testa poi Banegas scarica un missile su punizione disinnescato dalla deviazione sulla traversa di Ajradinoski, sulla ribattuto Scognamiglio di testa, ma è ancora reattiva la difesa. San Marino che subisce ma replica e trova il gol con Rizzi che scarica in porta la goffa respinta del difensore Cioffredi. Controllo e destro sotto l'incrocio. Vantaggio che dura un amen perchè passano 4 minuti e Pezzi commette una grande ingenuità servendo Di Renzo, l'attaccante non perdona. Il sorpasso con Tavcar lasciato libero, sul secondo palo, di calciare indisturbato. Il difensore è bravo nel sfruttare la punizione dalla sinistra di Buchel. Il Tris nella ripresa di Sparacello chiude i giochi. A L'Aquila, l'Aquila batte San Marino 3-1




