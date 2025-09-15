SERIE D GIRONE F 2025-2026 Il San Marino comincia con una sconfitta L'Aquila – San Marino 3-1. Rizzi illude i Titani, poi si scatenano gli aquilani

Seconda giornata, ma prima per il San Marino che aveva preferito rimandare il debutto di campionato per la sosta delle Nazionali. L'unico club in Serie D a potersi permettere questa opzione avendo in rosa due giocatori della Nazionale sammarinese e la situazione potrebbe ripetersi il prossimo 12 ottobre, quando la squadra di Malgrati sarà di scena a Pomezia. Slittato il debutto con il Termoli, la partita si giocherà mercoledi 17 alle 15 a Cattolica, i biancoazzurri hanno affrontato l'Aquila allenata da Pochesci. Inizio complicato per i biancoazzurri in giallo, prima Sparacello mette fuori di testa poi Banegas scarica un missile su punizione disinnescato dalla deviazione sulla traversa di Ajradinoski, sulla ribattuto Scognamiglio di testa, ma è ancora reattiva la difesa. San Marino che subisce ma replica e trova il gol con Rizzi che scarica in porta la goffa respinta del difensore Cioffredi. Controllo e destro sotto l'incrocio. Vantaggio che dura un amen perchè passano 4 minuti e Pezzi commette una grande ingenuità servendo Di Renzo, l'attaccante non perdona. Il sorpasso con Tavcar lasciato libero, sul secondo palo, di calciare indisturbato. Il difensore è bravo nel sfruttare la punizione dalla sinistra di Buchel. Il Tris nella ripresa di Sparacello chiude i giochi. A L'Aquila, l'Aquila batte San Marino 3-1

