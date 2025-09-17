San Marino - Termoli

Nel recupero della prima giornata di campionato il San Marino cade in casa con il Termoli 0-1. Decide un gol di testa di Magnani Al Calbi di Cattolica il recupero della prima giornata di campionato. San Marino e Termoli vengono da sconfitte nella seconda: i titani a L’Aquila e i molisani in casa con l’Ancona. Sono due gli ex San Marino nel Termoli: il tecnico Fulvio D’Adderio allenatore dei biancoazzurri nella stagione 2014-2015 e il difensore Mirco Bigucci. Dominio territoriale del San Marino nella prima mezz’ora dove l’unico tiro pericolo è quello di Gasperini su calcio di punizione dal limite. Sugli spalti del Calbi una trentina di tifosi del Termoli a sostenere la propria squadra.

Prima del finale di frazione attivo sulle due corsie : prima a sinistra con Pericoli la sfera messa in mezzo non trova deviazioni vincente. Sulla seconda il cross da destra viene deviato da Rizzi che non riesce ad indirizzare verso la porta. Ad inizio ripresa proteste del San Marino per un possibile fallo di mano in area, per il direttore di gara tutto regolare. Useini al cross ci arriva Rizzi ma è solo angolo . Dal corner ancora il centroavanti di prima intenzione mette alto . Il San Marino fa possesso e il Termoli al primo angolo della partita segna .

Classico corner tagliato in area per il colpo di testa preciso del centrale Magnani. Ci prova il solito Gasperoni da fuori, c’è la potenza ma non la precisione. Ci prova ancora l’onnipresente numero 8 Marco Gasperoni ma la conclusione a giro non si abbassa abbastanza. La può chiudere in contropiede il Termoli con Manara che parte dalla sua metà campo poi va al tiro ma non inquadra lo specchio della porta . Il San Marino gioca, il Termoli vince.

Allo stadio Calbi di Cattolica, Termoli batte San Marino 1-0.

Di Lorenzo Giardi







