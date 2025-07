SAN MARINO CALCIO Il San Marino ha scelto Andrea Malgrati

Il San Marino ha scelto Andrea Malgrati.

Andrea Malgrati è il nuovo allenatore del San Marino. Il 42enne lombardo ha guidato per qualche tempo in Lecco in serie B e si è legato ai biancazzurri con un contratto biennale. Lo ufficializza il club con una nota sul proprio sito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: