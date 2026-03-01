Il San Marino in silenzio stampa. Il Giulianova riconosce i meriti dei Titani

SRV_INT_VISI_-_BANDELLI_010326

Stefano Visi vice allenatore Giulianova: "Per noi sono tre punti importantissimi anche se voglio fare i complimenti al San Marino che nonostante sappiamo che stanno attraversando una situazione difficile, hanno fatto un'ottima partita. Adesso la sosta di consente di respirare un po' e recuperare qualche giocatore acciaccato"

Filippo Vandelli portiere Giulianova: "Siamo contenti e soddisfatti di tornare a casa con tre punti fondamentali per la nostra classifica, arrivati al termine di una partita non facile, con il San Marino che ci ha messo in difficoltà. Complimenti a loro, ma per noi è una vittoria importantissima"







