Il San Marino resta in Serie D

A Riccione non arriva il Presidente Emiliano Montanari ma la squadra ormai è abituata alla sua totale assenza e la pratica Riccione viene sbrigata in pochi secondi. Ne passano 90 per vedere il destro incrociato di Muro per il vantaggio San Marino oggi in maglia nera. In quattro, Passewe, Manneh, Giacomini e Muro dimostrano che quando la palla non vuole entrare non entra. Batti e ribatti e il Riccione non si sa come ma resta in piedi. Problemi fisici per Toure'. Lo United, tutto sommato gioca con grande dignità, cercando di limitare i danni, Arcopinto, sempre tra i migliori, non trova la porta per questione di centimetri.

Il primo tiro del Riccione al minuto 34 con Greco, il quale cerca il palo lungo senza trovarlo. Il tempo si chiude con Giacomini murato da Andreoli, ma soprattutto con il clamoroso errore di Arcopinto che calcia alto a porta vuota. 60 secondi della ripresa e la conclusione di Arcopinto è respinta dal portiere sul palo. Dopo diversi tentativi il gol di Arcopinto, nona rete in stagione per lui che arriva grazie alla sua qualità confermata con il calcio di punizione che mette il San Marino al sicuro. Alla mezz'ora della ripresa combinazione Haruna - Di Francesco e salvezza in cassaforte.

Se si guarda il bicchiere mezzo pieno è una salvezza ottenuta da un gruppo di ragazzi che hanno saputo reagire alle tantissime vicissitudini di una stagione molto complicata. Se si guarda il bicchiere mezzo vuoto è stata messa una pezza al fallimento: in un anno il San Marino è passato dalla quinta posizione alla dodicesima. A Riccione, San Marino batte United Riccione 3- 0, salvezza ottenuta ma futuro tutto da scrivere.