Il San Marino Stadium pronto per ospitare le Coppe Europee

I lavori al campo di Serravalle

I lavori al manto erboso non impediranno in alcun modo il regolare svolgimento dell'attività sulla pista di atletica leggera. Sabato infatti si terranno regolarmente gli assoluti di Atletica Leggera sammarinese. In quella giornata si fermeranno i lavori e sarà permesso agli atleti di utilizzare anche la curva più vicina agli spogliatoi, precedentemente interdetta. Prosegue dunque la rizollatura del manto erboso, successivamente verrà piantata l'erba, mantenuta in serra. Tutto questo verosimilmente terminerà lunedì 8 maggio, salvo problemi dovuti al meteo. Lavori iniziati il 24 aprile e che avranno una durata di 15 giorni. A quel punto occorrerà attendere il germogliare e l'infoltire dell'erba piantata, prima di poterci giocare. Le tempistiche dovrebbero attestarsi intorno ai 45 giorni, e dunque a fine giugno lo stadio sarà pronto. Già rinviata per tempo la sfida tra le Nazionali di San Marino e Kazakistan, la partita valida per il terzo turno di qualificazione ad Euro 2024, si giocherà venerdì 16 giugno al Tardini di Parma. Ad Acquaviva la finale di Coppa Titano sabato 27 maggio. Il San Marino Stadium riaprirà i battenti per ospitare le partite delle squadre che giocheranno la Conference League, 13 e 20 luglio. La Nazionale di Fabrizio Costantini tornerà allo Stadium domenica 10 settembre contro la Slovenia.