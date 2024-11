Il San Marino tampona l'emorragia: 0-0 col Tuttocuoio

Dopo 5 sconfitte consecutive il San Marino riesce a schiodarsi da quota 7, strappando lo 0-0 sul campo del Tuttocuoio. Un pari che dà un po' di morale ma che non migliora una classifica molto complicata: staccati dal Progresso, i titani occupano lo spartiacque tra retrocessione diretta e playout, appaiati allo Zenith Prato – raggiunto proprio con la X domenicale – e lo United Riccione.

Quello in terra toscana è punto guadagnato, considerando che il Tuttocuoio prende una traversa con Bardini e un palo, col volante di Salto. Quest'ultimo in avvio di ripresa, a chiosa di un primo tempo condotto dai padroni di casa e nel quale ci sono pure la conclusione da lontano di Haka – appena a lato – e lo spunto in area di Acosty, murato al tiro da Maggioli.

Nel secondo tempo però i toscani calano e il San Marino prende campo, rendendosi pericoloso: cross insidioso di Di Lauro sul quale Tenkorang e Giometti sono in ritardo di niente, mentre dall'altra parte D'Agostino che con una cosa a metà tra il tiro e l'assist, non trovando nessuno dei due. Infine Arcopinto ci prova dalla distanza, Carcani respinge e il rimbalzo non è favorevole ai titani, evitando guai al Tuttocuoio.