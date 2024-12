SERIE D Il San Marino torna a vincere, 3-0 allo United Riccione A Castiglione di Ravenna i Titani ritrovano i tre punti che mancavano dal successo col Piacenza.

Sotto l'albero il San Marino Calcio trova una vittoria che mancava da cinque giornate, 1-0 al Piacenza in casa. I Titani superano lo United Riccione e conquistano tre punti vitali nella corsa alla salvezza. La partita si gioca a Castiglione di Ravenna per l'impraticabilità del campo di Acquaviva. Biancoazzurri sammarinesi di nero vestiti che potrebbero passare già alla prima azione, la difesa dello United Riccione rimedia in qualche modo ed evita di subire la rete. La squadra di Biagioni la partita la sblocca dopo 6 minuti con Arcopinto. Muro serve il compagno che davanti a Kiri in un uscita non sbaglia. Inizia in discesa la partita dei Titani. San Marino che ci prova anche con Muro che vede il portiere fuori dai pali, il pallonetto è preda del portiere romagnolo. Manneh è una spina nel fianco degli ospiti, il giocare del San Marino va a terra in area di rigore ma si può andare avanti. Sempre Manneh sulla fascia trova spazio e mette un gran pallone al centro, ma questa volta sono Muro e Passewe a ostacolarsi a vicenda. Il Riccione si fa vedere dopo la mezzora, con la conclusione deviata di Likaxhiu che finisce sul fondo e con la conclusione di Greco che impegna Innocenti alla parata. Nella ripresa subito buon avvio sammarinese. Il direttore di gara concede il penalty per il fallo di Pollini su Passewe. Dal dischetto si presenta Muro che non sbaglia e porta il punteggio sul 2-0 San Marino. I Titani legittimano il vantaggio e potrebbero triplicare con Manneh, conclusione da dentro l'area che Kiri respinge. A dieci dalla fine il San Marino la chiude con Gennari. I Titani riconquistano palla a centrocampo, c'è anche qualche protesta romagnola per un fallo, ma si va avanti. L'assist è perfetto per il neoentrato che salta il portiere e firma il tris. San Marino che festeggia un buon natale e chiude l'andata con 15 punti in classifica al terzultimo posto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: