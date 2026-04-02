Il San Marino torna a vincere dopo quattro mesi. Battuta la Forsempronese 3-0

Dramma silenzioso di una squadra allo sbando ma che ci mette dignità e orgoglio. Alla mancanza di trasporti e di acqua calda si aggiunge anche l’assenza di documenti, maglie, e distinte per i giornalisti, e l’arbitro Niccolai di Pistoia è costretto a rimandare l’inizio dell’incontro di 20 minuti proprio per attendere che la squadra di Biagioni si sistemi. Una realtà dura, quasi surreale, che racconta meglio di qualsiasi classifica cosa significhi davvero essere in difficoltà. Eppure, in mezzo a tutto questo, resta qualcosa che non si è ancora spezzato: lo spirito.

I giocatori continuano a scendere in campo, solo ed esclusivamente per la loro dignità. E questa squadra, senza una società presente, senza trasporti, senza acqua calda, senza magazziniere, sta resistendo. È uno degli ultimi ad abbandonare e’ proprio Mattia Gasperoni diagonale vincente al suo ottavo gol in stagione.

Poco dopo la mezz’ora l’ex Francesco Casolla deve uscire per un problema muscolare al suo posto Kyeremateng che ha subito una buona occasione. Nel finale di tempo, Gasperoni ci riprova su punizione alto. Prima del tè, per chi ce l’ha, Giometti impegna Meli e successivamente San Marino fortunato sulla conclusione di Di Paoli traversa piena, sulla ribattuta Mancini sul primo palo, ancora bravo Meli. Quello tra Giometti e Meli è un duello che si ripete anche ad inizio secondo tempo, sempre attento il portiere a mettere in angolo . E il San Marino stupisce ancora perché ha anche la forza di raddoppiare con Melloni. Buon momento San Marino Pericolini si mette in proprio Bianchini risponde mandando in angolo.

Si allunga la maglia di Conti, l’arbitro lascia correre tra le proteste della Forsempronese. Il Fossombrone prova a riaprirla sulla punizione ben costruita Kyeremateng in semi rovesciata fuori di poco. E nel recupero arriva anche la grande soddisfazione per un ragazzo del 2007 Golfarelli che cala il tris per una netta e larga vittoria attesa 4 mesi. Il San Marino con l’orgoglio torna a riassaporare i tre punti . Allo stadio Calbi di Cattolica, San Marino - Forsempronese 3-0.









