Il Segretario Lonfernini incontra Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino

Una settimana importante quella che porterà all'amichevole di Cagliari tra Italia e San Marino aperta già oggi con un incontro informale a Roma tra il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino. L'occasione è stata importante per rinnovare gli ottimi rapporti sul piano sportivo tra Italia e San Marino e sottolineare la volontà di sviluppare future collaborazioni. Un legame stretto quello italo-sammarinese sancito anche dall'ottimo lavoro svolto da San Marino sotto il profilo sportivo, come ha ricordato il numero 1 della FIGC Gabriele Gravina. Il presidente della Federcalcio Italiana ha ricordato anche come sul piano calcistico San Marino stia crescendo con la propria Nazionale.