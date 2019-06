Domani ore 18 a Fiorentino il Tre Fiori affronta in amichevole la Nazionale dell'Oman. Per il Tre Fiori si tratta dell'ultima sgambata prima della partenza per le isole Far Oer dove giovedì 26 giugno affronterà (ore 20) il Klaskvik, incontro valido per il preliminare di Europa League.