Il Tre Fiori al test Domagnano prima della sosta

©FSGC/Montanari.

Ultimo giro di valzer prima di una nuova sosta, per il Campionato sammarinese, che per il quinto turno propone otto incontri spalmati su tre giornate. Spicca la sfida d'alta classifica tra il Tre Fiori e il Domagnano, due delle cinque ancora imbattute. Rimasto capolista in solitaria dopo il pari tra Tre Penne e La Fiorita, il Tre Fiori è di fronte al primo, serio ostacolo dell'anno, anche se un po' inaspettato: con Amati in panchina e una rosa rinnovata, i giallorossi sembrano rinati e molto più solidi. Lo dimostrano gli otto punti guadagnati e i soli due goal concessi fin qui. La sfida sarà in diretta su Rtv domenica alle 15.

Stesso orario e stesso giorno per l'impegno del Tre Penne, che ora insegue a 2 lunghezze di distanza e domenica affronterà il Pennarossa, reduce dalla prima vittoria stagionale. L'altra gara che trasmetteremo in diretta, sabato alle 15, è quella che mette di fronte Virtus e San Marino Academy. I campioni del Titano vengono da tre successi e hanno agganciato il Tre Penne al secondo posto, mentre l'Academy è penultima, ma ha messo in difficoltà sia la squadra di città, sia, per un tempo, il Tre Fiori, quindi non sarà una passeggiata.

Tre gare apriranno la giornata, venerdì alle 21.15. Su tutte, la sfida tra Folgore e Fiorentino, terza e settima. Solida come sempre, la Folgore è quarta con tre vittorie e una sola sconfitta, di misura, con la Virtus, mentre il Fiorentino, profondamente rinnovato, sta pian piano trovando la quadra e ha conquistato cinque punti. Di bassa classifica le altre gare della prima serata, con il Cosmos e San Giovanni che si affrontano a caccia della prima vittoria stagionale e Faetano e Cailungo che vogliono provare a risalire la graduatoria.

Molto interessante anche l'altra partita del sabato, tra Juvenes Dogana e La Fiorita. Sette i punti della squadra di Serravalle, che si è rafforzata in estate e punta dritta ai playoff, tre quelli del club di Montegiardino, sempre in attesa di capire se la penalizzazione di inizio anno sarà revocata o no. Chiude il turno la sfida tra Murata e Libertas, due squadre che hanno un gran bisogno di punti, soprattutto i bianconeri, mai vincenti in questo inizio di anno.







