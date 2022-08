SUPERCOPPA SAMMARINESE Il Tre Fiori alza la Supercoppa 2022 Servono i supplementari per assegnare il trofeo. Tempi regolamentari terminati 1-1. Decide un rigore di Gjurchinoski ad un minuto dal termine del secondo supplementare

Il Tre Fiori batte La Fiorita 2-1 con un rigore di Gjurchinoski fischiato per fallo di mano in area di Matteo Vitaioli quando ormai sembravano avvicinarsi i calci di rigore. Partita equilibrata e decisa dagli episodi. Vantaggio del Tre Fiori al 31° della ripresa con un tocco ravvicinato di De Lucia. Il pareggio della Fiorita quattro minuti dopo con una bella combinazione tra Pancotti, autore del cross, e Matteo Vitaioli che ha girato alle spalle di Semprini. All'inizio del primo tempo supplementare, La Fiorita in 10 uomini espulso Grassi per doppia ammonizione. Il gol che decide partita e Supercoppa sammarinese ad un minuto dal termine del secondo supplementare: fallo di mano in area di Matteo Vitaioli, nessuna esitazione per l'arbitro che concede il rigore, trasformato da Gjurchinoski. Allo Stadio di Acquaviva Tre Fiori batte La Fiorita 2-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: