CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori apre con una goleada, La Fiorita e Virtus ripartono da un pareggio I campioni di San Marino battono 5-2 il Pennarossa, nessuna rete nel big match

Il Tre Fiori apre con una goleada, La Fiorita e Virtus ripartono da un pareggio.

Il Tre Fiori riparte da una vittoria. Nel primo turno, i campioni di San Marino battono 5-2 il Pennarossa, realizzando la terza goleada di giornata - dopo quelle di Folgore e Juvenes Dogana - con gran parte delle reti arrivata nella ripresa. Ben due le doppiette, quelle di Prandelli e di Benedettini, a cui si aggiunge la rete nel finale di Ben Kacem, mentre per Chiesanuova segnano Belward (il momentaneo 1-1) e Calderone.

Avvio quasi fotocopia, rispetto all'anno scorso, per Virtus e La Fiorita. Acquaviva e Montegiardino si sono ritrovate anche stavolta alla prima giornata e anche stavolta hanno pareggiato, ma non 2-2 come nel 2025, bensì 0-0.

I risultati del 1° turno:

San Marino Academy U22 - Fiorentino 0-2

Juvenes Dogana - Faetano 4-0

Folgore - Murata 5-0

Cailungo - Domagnano 1-2

San Giovanni - Tre Penne 2-3

Cosmos - Libertas 1-1

Virtus - La Fiorita 0-0

Tre Fiori - Pennarossa 5-2

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