CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori batte il Cailungo e aggancia il Cosmos Ad Acquaviva finisce 3 a 0 per la squadra di Andy Selva

Dodicesimo risultato utile consecutivo per il Tre Fiori che batte il Cailungo e almeno per una notte si gode il primo posto in classifica. Andy Selva si affida al tridente, con Goh, Gjurchinoski e Tall mentre si rivede in panchina Davide Simoncini. Il Cailungo risponde con Francesco Canini e Armando Aruci, tandem offensivo. La prima opportunità è proprio dei rossoverdi con il diagonale di Canini bloccato da Semprini. Poco prima della mezz'ora il Tre Fiori sblocca il risultato. Fa tutto Goh che prima si procura un calcio di rigore e poi dagli undici metri supera Benedettini per il vantaggio giallo-blu.

Una manciata di minuti e la squadra di Andy Selva trova il raddoppio. Elia Benedettini si oppone al diagonale di Gjurchinoski ma non può nulla sul tap-in di Tall. Il Cailungo accusa il colpo e il Tre Fiori va più volte vicino al terzo gol. Benedettini salva, prima sul tentativo di Dolcini e poi è prodigioso nel recupero su Tall.

Secondo tempo e in campo c'è solo il Tre Fiori. Gjurchinoski dal limite, Benedettini dice ancora di no. Il portiere della Nazionale è però costretto ad arrendersi sulla splendida rovesciata di Goh che vale il 3 a 0 e la doppietta personale. Benedettini ancora protagonista nel finale, quando evita al Cailungo un passivo ancora più pesante. Ad Acquaviva, il Tre Fiori vince 3 a 0 e aggancia la capolista Cosmos.

