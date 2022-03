CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori blinda il terzo posto e si avvicina alla vetta della classifica Finisce in parità Domagnano – San Giovanni

Il Tre Fiori blinda il terzo posto e si avvicina alla vetta della classifica superando la Juvenes/Dogana per 2-0. Il club del castello di Fiorentino ha in Grani l'uomo partita suo il bellissimo goal che apre la scatola. Servito molto bene nel corridoio elude il difensore con il sinistro e piazza nell'angolo con il destro. Il raddoppio nasce proprio da una giocata dello stesso Grani ma è molto bravo Lentini ad andare via di forza per poi piazzare il pallone di giustezza sul secondo palo. Con questa vittoria il Tre Fiori raggiunge quota 16 risultati utili consecutivi 8 pareggi e 8 vittorie a conferma della grande continuità raggiunta.

Partita tutto sommato equilibrata quella tra San Giovanni e Domagnano due squadre che salvo crolli eclatanti nelle ultime giornate di regular season dovrebbero raggiungere gli spareggi play off. Il punto va meglio al Domagnano che raggiunge quota 26 e viaggia a + 9 sul Cailungo prima esclusa. Per i giallorossi terzo risultato utile consecutivo. Il San Giovanni raggiunge il Murata a quota 23, + 5 sul Cailungo. A 10 minuti dal termine annullato all'attaccante del San Giovanni Mema per un controllo con il braccio secondo l'arbitro, con la spalla per il giocatore. Finisce dunque 0-0 San Giovanni – Domagnano. Nel weekend sfida tra le ultime due qualificate, ad oggi, per gli spareggi San Giovanni – Murata. Per il Domagnano l'avversario sarà La Fiorita.

