CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori chiude il set con il Pennarossa Doppiette per Bernardi e Djadji. In gol anche Prandelli e Benedettini. Il gol della bandiera del Pennarossa lo realizza Ricci

Il Tre Fiori fa il suo dovere e batte il Pennarossa con ampio margine. Momento decisamente positivo per i giallo/blu di Girolomoni che con i 3 di oggi hanno inanellato 10 punti in quattro giornate confermando di attraversare un ottimo periodo. Male il Pennarossa soprattutto per l'esile resistenza dopo aver subito il primo gol un po' rocambolesco nella sua dinamica. Renzetti si scontra in area, per il direttore di gara con un suo compagno di squadra e per Bernardi c'è la porta spalancata per dosare e portare in vantaggio il Tre Fiori. Proteste da parte dei biancorossi per un fallo su Renzetti che secondo l'arbitro non c'è stato. Uno dei migliori della squadra di Dolci è senza dubbio il giovanissimo Cobo classe 2007, il suo sinistro è toccato da Nardi in volo che manda sulla traversa. Resta l'unica traccia del primo tempo, perchè poco dopo arriva il raddoppio con il servizio di qualità di Tomassini per Prandelli che solo davanti a Renzetti non sbaglia e il Tre Fiori da adesso in poi va sul velluto.

Nella ripresa non c'è partita, il Tre Fiori si diverte. Tommaso Leon Bernardi chiede a Federico Benedettini di appoggiare in porta il tris che chiude i giochi. Dentro anche il 18enne Geremi Djadji che si presenta approfittando di un errato rinvio di Renzetti per poi punirlo con un pallonetto ben calibrato per il poker. Entra con un po' di ritardo Fatar Jabi capace di mettere in difficoltà la difesa del Tre Fiori con l'iniziativa personale. Dall'angolo che scaturisce Ricci di testa realizza il classico gol della bandiera. Nel finale Tommaso Leon Bernardi va direttamente in porta con il pallone saltando anche Renzetti, doppietta e assist per il giocatore della selezione Nat San Marino qualificata per le fasi finali. E nel recupero doppietta anche per Djadji per un pomeriggio da ricordare anche per lui.

A Montecchio Tre Fiori batte Pennarossa 6-1.

