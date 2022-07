CONFERENCE LEAGUE Il Tre Fiori ci riprova: col B36 Torshavn la vittoria è d'obbligo Per accedere al terzo turno i gialloblu devono ribaltare l'1-0 dell'andata. Rastelli è squalificato, rientrano Della Valle e Dolcini.

Tenere tutto in bilico dopo l'andata di un secondo turno di coppa è già qualcosa di unico per il calcio sammarinese, dopo quanto visto sin qui però il Tre Fiori non può accontentarsi della presenza. Serve l'ennesima impresa che stavolta è sinonimo di vittoria, unica strada per portare almeno ai supplementari un B36 Torshavn forte dell'1-0 casalingo. Serve osare, come fatto, brillantemente, col Fola Esch, travolto due settimane fa proprio qui a Serravalle. Per la prima volta in questa Conference League Andy Selva dovrà cambiare almeno un tassello dell'11 di partenza, perché Thomas Rastelli, sin qui sempre titolare, è squalificato. Il centrocampista dell'U21 è l'unico assente nelle file gialloblu, che per contro, rispetto all'andata, recuperano Della Valle e Dolcini.

Nel servizio le parole di Andy Selva, allenatore del Tre Fiori.

