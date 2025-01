CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori comincia bene l'anno: 2-0 sul San Giovanni La squadra di Fiorentino con un gol per tempo strappa tre punti play off. In gol Prandelli e Benedettini

Partita molto equilibrata lo dice la classifica e anche i primi 27 minuti dove praticamente non accade nulla. Il gol del Tre Fiori arriva casualmente con il colpo di testa di Prandelli e il goffo tentativo di Starna. Undicesimo centro stagionale per il capitano del Tre Fiori. Il gol stappa la partita. Michele Nardi deve rispondere due volte :prima sulla conclusione di Zanni, poi su quella di Garcia. Prandelli, particolarmente attivo, per il taglio sul secondo di Ciccione che arriva con un attimo di ritardo.

Ad inizio ripresa il San Giovanni si procura una punizione dal limite della quale si incarica il capitano Robba, sfera respinta dalla difesa e fulmineo contropiede con Prandelli. Il centroavanti fa 50 metri di campo palla piede, prima di cercare Bernardi, che non riesce a finalizzare e il Tre Fiori spreca una grande occasione per raddoppiare.

Proteste San Giovanni poco dopo in due circostanze: sulla prima il Direttore di Gara Beltrano non ammonisce Rea per il fallo, concessa la punizione, sarebbe stato il secondo giallo per il difensore che invece resta in campo. Poi, successivamente sorvola sulla richiesta di calcio di rigore ai danni di Aprea. E' lo stesso Mattia Aprea ad avere una grande chance per il pareggio, ma la sfera finisce fuori di un soffio. Dall'altra parte, Matte Prandelli al servizio per Pini, conclusione murata da due difensori in spaccata. Il raddoppio arriva con Federico Benedettini, gol che chiude l'incontro. A Domagnano, Tre Fiori batte San Giovanni 2-0.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: