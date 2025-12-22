CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori è campione d'inverno ma la Virtus è subito dietro L'ultima giornata del 2025 vede vittoriose tutte le squadre di alta classifica eccetto il Domagnano che pareggia allo scadere

Il Tre Fiori è campione d'inverno ma la Virtus è subito dietro.

Il 14° turno del Campionato Sammarinese conferma gli equilibri di vertice ma regala anche risultati pesanti in chiave classifica, con prestazioni autoritarie e finali al cardiopalma. A prendersi la scena è il Tre Penne, che travolge 5-0 la Libertas con un avvio devastante: tre reti in meno di dieci minuti spianano la strada al successo della squadra di Bonini, trascinata da Pieri (doppietta) e Turchetta. Il largo successo consente ai biancazzurri di rosicchiare due punti al Domagnano, che pareggia 1 a 1 con il San Giovanni tra la nebbia di Montecchio all'ultimo minuto della partita (guarda il servizio).

Tiene il passo il La Fiorita, che supera di misura il Cosmos ad Acquaviva (guarda il servizio). Dopo un match equilibrato e ricco di occasioni, è Affonso a firmare l’azione decisiva, servendo Jacopo Semprini per l’1-0 che vale il terzo successo consecutivo gialloblù. Il Cosmos cade dopo nove risultati utili di fila e scivola alle spalle del Fiorentino. Proprio il Fiorentino viene agganciato dalla Juvenes Dogana, protagonista di una clamorosa rimonta contro il Pennarossa. Dopo il vantaggio di Gregori per i biancorossi, Sartini ristabilisce la parità e, nei secondi finali, Aprea trasforma il rigore del 2-1 che regala tre punti d’oro alla squadra di Boldrini.

Nelle gare di venerdì, prova di forza della Virtus, che travolge 6-0 il Cailungo trascinata dalla tripletta di Scappini. Un successo che vale il primato provvisorio, subito però ripreso dal Tre Fiori, vittorioso 3-0 sul Faetano: i gialloblù di Girolomoni chiudono l’anno in testa alla classifica.

Torna al successo anche la Folgore, che interrompe il digiuno battendo 3-0 la San Marino Academy, mentre il Fiorentino conferma il suo eccellente momento superando 3-0 il Murata e centrando il quinto successo consecutivo, tutti senza subire reti.



Una giornata che rimescola la lotta nelle zone immediatamente alle spalle della vetta, rendendo il campionato sempre più avvincente.

Ecco il riepilogo:

San Marino Academy Folgore 0-3

Fiorentino Murata 3-0

Domagnano San Giovanni 1-1

Virtus Cailungo 6-0

Tre Fiori Faetano 3-0

Cosmos La Fiorita 0-1

Tre Penne Libertas 5-0

Juvenes Dogana Pennarossa 2-1 Fiorentino



Questa la classifica:

Tre Fiori 36

Virtus 35

Domagnano 29

Tre Penne 28

La Fiorita 25

Folgore 24

Fiorentino 21

Juvenes Dogana 20

Cosmos 20

Pennarossa 17

Faetano 11

Libertas 11

San Giovanni 9

Cailungo 5

San Marino Academy 3

Murata -2



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: