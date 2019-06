Il Tre Fiori è partito per le Faroe

Tre Fiori in partenza per le Isole Faroe. Alle 9 il check in all’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”. Il volo AEH 21 decollerà da Miramare alle 10 e atterrerà nell’unico aeroporto dell’isola, località Vagar, intorno alle 14 orario locale (un’ora indietro rispetto all’Italia). Dopo l’atterraggio la squadra proseguirà verso l’hotel Nord nominato così perché si trova all’estremo Nord dell’isola, a circa un’ora e mezzo di pullman dall’aereoporto. Lo stadio si trova invece ad un’ora dell’hotel che ospita il Tre Fiori. Temperatura prevista 10 gradi.

l.g.