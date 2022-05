CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori è terzo: 2-1 al Pennarossa nella "finalina" Della Valle e Gjurchinoski firmano il successo degli uomini di Borgagni che chiudono al terzo posto in campionato dopo aver già vinto la Coppa Titano. Per il Tre Fiori sarà Conference League, i biancorossi chiudono a testa alta dopo una bella stagione.

Coppa Titano alzata al cielo e terzo posto conquistato in campionato: il Tre Fiori chiude nel migliore dei modi la stagione e si prepara ad affrontare la campagna europea con la Conference League. La rivelazione Pennarossa paga il grande sforzo della semifinale con La Fiorita e, ad Acquaviva, non può nulla contro i gialloblu di Borgagni. Pracucci grande protagonista in avvio: prima il 19 viene messo in porta da De Falco ed è bravo Semprini a deviare in corner, poi spara clamorosamente alto a tu per tu con il portiere avversario su assist di Dolcini. E' il preludio al vantaggio Tre Fiori: Gjurchinoski scappa alle spalle di Baldani e centra il palo, sulla ribattuta il più lesto di tutti è Della Valle che ribadisce in rete e firma l'1-0. Reazione dei ragazzi di Andy Selva affidata ad Halilaj: botta da lontanissimo e altro legno colpito. Nel finale di frazione accelerazione fulminea di Gjurchinoski che passa tra i due difensori del Penna ma alza troppo la mira.

Ripresa, nuove occasioni Tre Fiori: Semprini è fuori dai pali, De Falco si coordina da centrocampo e passa a centimetri dal bersaglio grosso. Poi è Cuzzilla ad innescare il solito Gjurchinoski, Semprini esce bene e chiude lo specchio della porta al 10 gialloblu. Pennarossa che resta in partita e protesta quando il direttore di gara annulla l'autorete di Cuzzilla per un possibile fuorigioco di un giocatore biancorosso, le immagini però non chiariscono. Scampato il pericolo, il Tre Fiori chiude i giochi: Ramundo imbuca e questa volta Gjurchinoski, tutto solo, non può sbagliare e infila in buca d'angolo. Nell'occasione Mantovani viene espulso, per reiterate proteste. Nonostante il doppio svantaggio e l'uomo in meno, Chiesanuova ha una reazione d'orgoglio: Tiboni rientra su Astolfi, colpo da biliardo che muore all'angolino per il 2-1. Il Pennarossa accorcia le distanze ma non basta, il podio è del Tre Fiori.

