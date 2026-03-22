CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori frena ma mantiene la vetta, la Virtus è a -1 e il Tre Penne a -3

Il Tre Fiori frena ma mantiene la vetta, la Virtus è a -1 e il Tre Penne a -3.

Al termine della 26^ giornata del Campionato Sammarinese, la situazione in vetta si fa sempre più ingarbugliata e – per questo – sempre più emozionante. In quella che, tra qualche mese, sarà anche la finalissima di Coppa Titano, Tre Fiori e La Fiorita non vanno oltre lo 0-0. Un pareggio che però consente alla capolista di mantenere la testa della classifica, con la Virtus ora a -1.

I neroverdi, dopo le due sconfitte tra campionato e coppa contro il Tre Fiori, rialzano la testa e guadagnano due punti sui gialloblu battendo 3-2 il Domagnano. Avanti 3-0 con le reti di Golinucci, Benincasa e Scappini, Acquaviva si rilassa e nel finale i giallorossi sfiorano la clamorosa rimonta ma non bastano i gol di Santi e Ferraro.

Chi resta a -3 invece è il Tre Penne, frenato sull'1-1 dalla Folgore: al vantaggio di Città con Filippo Berardi nel primo tempo, risponde Ura per Falciano negli ultimi minuti. In pieno recupero poi il Tre Penne – in 10 per il rosso a Loiodice – fallisce anche un calcio di rigore con Pastorelli.

Prima della sosta per le nazionali la classifica vede il Tre Fiori in testa con 63 punti, la Virtus insegue a 62 e il Tre Penne è terzo a 60. Nell'altro match della domenica 0-0 tra Juvenes/Dogana e San Marino Academy U22.



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