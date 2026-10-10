Il Tre Fiori passa nel finale, Van Nek stende il San Giovanni

Il Tre Fiori torna a vincere ma con grande fatica, perché il San Giovanni, impenetrabile nel primo tempo e retto da Casadei nella ripresa, cede solo all'84° all'1-0 di Van Nek. Il primo gol sul Titano dell'olandese tiene i gialloblu a -3 dalla vetta, mentre per le pantere è il 4° ko in 5 turni.

2' e Dolcini verticalizza per Bernardi che salta Labudiak sul lato corto e imbuca, Casadei la tocca verso Cuzzilla e tocca a Caverzan respingergli la girata. Da qui in avanti sarà quasi assedio Tre Fiori, che attacca a pieno organico ma, privo anche dell'infortunato Prandelli, non riesce a creare problemi al San Giovanni, talmente compatto da non lasciare spiragli. Anzi, a lungo il meglio è rossonero: Zanni lavora un bel pallone pescando a centroarea Caverzan, che però colpisce troppo debolmente. Presa comoda per Nardi che poco dopo copia&incolla su Rushani, arrivato a tirare grazie a un rimpallo su Dolcini.

L'occasione più nitida arriva sul costa a costa di D'Angeli che innesca al limite D'Orsi, libero per caricare una mancino che sbatte sulla traversa. Subito dopo, Bernardi scatta sul lancio da centrocampo di D'Addario e s'infrange sull'uscita di Casadei, assaggio di una ripresa in cui il Tre Fiori, che inizia la girandola di cambi, ha subito un'altra marcia. Sempre Bernardi ha la meglio su Rushani su un campanile in area, se l'aggiusta e calcia, Casadei manda in angolo.

Casadei di nuovo fondamentale in un paio di altre occasioni, su Ben Kacem: prima esce a murarlo al tiro, sull'azione imbastita da Monceri e Bernardi, poi gli oppone i guanti quando viene servito al limite da Sami, messo in moto da un brutto pallone di Vandi. Ora il Tre Fiori di spiragli ne trova a ripetizione: Cuzzilla triangola con Bernardi e mette a rimorchio per Monceri, che arriva a botta sicura ma senza riuscire a inquadrare. Quindi tocca a Sirri che sulla punizione di Sami la piazza di testa da posizione defilata e lontana, andando a niente dal mettere in buca. Sirri che poi crossa per l'inserimento di Mengucci, inzuccata Casadei s'oppone ancora.

Questo nei primi 20', dopodiché il ritmo cala e il San Giovanni torna a farsi pericoloso, su azione d'angolo: Scarpellini controlla una respinta corta e gira in porta, con Nardi a respingere anticipando anche Sirri, che stava sulla linea. Finché, quando ormai la gara va verso le reti bianche, Casadei esce a vuoto sull'angolo di Sami e il tocco di Monceri diventa assist per Van Nek, svelto nell'infilare d'esterno a porta aperta: prima esultanza per l'olandese, non succede altro e il Tre Fiori la fa sua.







