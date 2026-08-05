CONFERENCE LEAGUE Il Tre Fiori riparte dalla Conference: c'è il Drita I gialloblu ricevono i kosovari per l'andata del terzo turno. Squalificati Rea e Bernardi.

Archiviata la Champions, per il Tre Fiori ora è tempo di Conference League. C'è il Drita, campione del Kosovo da due stagioni e a sua volta sceso dalla massima competizione. A differenza dei gialloblu – che entrano direttamente al terzo turno – ha però dovuto affrontare anche il secondo, eliminando ai supplementari i maltesi del Floriana dopo un doppio 1-1. Non abbastanza però per evitare il ribaltone in panchina, con Ramadani che ha lasciato il posto al suo vice Sermaxhaj. "Squadra molto forte, l'anno passato ha partecipato ai gironi - commenta Danilo Girolomoni, allenatore del Tre Fiori - quindi una squadra molto organizzata. Qualcosa probabilmente è successo perché c'è stato il cambio di allenatore proprio nell'ultima settimana, quindi forse c'è qualcosa che non va così bene. Però la squadra è altamente forte, altamente preparata e sicuramente abituata a questi palcoscenici. Credo che dovremo fare sempre la nostra partita, cercare di rimanere in gioco per 90 minuti, cercare sempre di provare a condurre il gioco e cercare di colpirli quando magari si scoprono, cosa che fanno magari più frequentemente di altre squadre".

Nel Tre Fiori mancheranno il difensore Rea e l'attaccante Bernardi, squalificati dopo il rosso preso nel ritorno col Larne. Rispetto alla lista Champions escono in 5 – Ben Kacem, Manara, Ponticelli, Bertani e Castagnoli – ed entrano in 6. In porta Francioni, dal Cailungo; i terzini Giocondi, dal Pietracuta, e Guerra; davanti, il solito Ferri, Mancini, l'anno scorso al Tropical Coriano, e l'olandese Van Nek, che ha in curriculum esperienze in patria e a Cipro. C'è anche qualche acciaccato, per i quali Girolomoni si riserva di decidere in base alla rifinitura. Poi il campo: l'anno scorso, col Pyunik, Manfroni firmò una vittoria illusoria, poi ribaltata dagli armeni in casa loro. L'obiettivo, però, resta quello. "Provare a vincere - dice Girolomoni - credo che lo spirito sia cambiato negli ultimi anni, sia dalla nazionale che nei club. Si va in campo per provare a fare il meglio possibile, i ragazzi ci credono, si allenano per questo, quindi anche la preparazione estiva che facciamo: normalmente ci si riposava e si iniziava all'ultimo per andare a fare l'Europa, non è più così, non abbiamo mai smesso di allenarci e quindi arriviamo pronti".

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