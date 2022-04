CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori si assicura il 3° posto: 3-0 alla Juvenes/Dogana Con la JD in 10 dal 38° per il rosso a Pasquinelli, con la ripresa i gialloblu allungano con Lentini, De Falco e Gjurchinoski.

Contro una Juvenes Dogana già in vacanza il Tre Fiori aspetta un tempo e poi, complice la superiorità numerica, allunga fino al 3-0 che gli assicura il terzo posto. Incontestabile pure dalla Virtus, che vincendo a sua volta aggancerebbe i gialloblu ma, visti gli scontri diretti a sfavore, resterebbe quarta.

Già la prima frazione comunque è a trazione Tre Fiori, con la JD che non va oltre un timido colpo di testa di Tumidei. Decisamente più pericoloso quello di Adami, a sua volta svettato sull'angolo di Gjurchinoski. Poi Cuzzilla va via a Baldazzi e crossa, Lentini anticipa Michelotti ma s'inceppa nel tocco a rete, sbattendo su Gobbi quando ci riprova da terra. L'episodio che dà la svolta arriva al 38°: Pasquinelli duro su Pracucci, l'arbitro estrae il rosso diretto e per la Juvenes vuol dire un'oretta con l'uomo in meno.

Vantaggio che il Tre Fiori capitalizza con l'avvio di ripresa, sbloccandola dopo poco più di 1': angolo di Cuzzilla, Pracucci prolunga e stavolta Lentini è impeccabile nel controllare e girare in gol. Che sarebbe pure più che sufficiente: in 10 e con appena tre cambi – tanto che al 78° il secondo portiere Guidi entrerà, senza numero, come giocatore di movimento - anche qui Dogana non va oltre a un colpo di testa a lato di Tumidei. Così, al 60°, il Tre Fiori mette la sicura: Lentini riceve da Dolcini e calcia, Cevoli intercetta col braccio ed è rigore, con De Falco impeccabile nella trasformazione.

L'assedio prosegue coi tentativi di Ciccione, che prima spacca alto sul traversone di Cuzzilla e poi, liberato da Pracucci, trova Gobbi a respingerne il destro. E allora il sigillo definitivo arriva quando De Falco resiste sulla pressione di Merli e tocca a liberare Gjurchinoski, cui non resta che piazzarla per il suo 11° centro in campionato. Finisce qui, col Tre Fiori che va dritto ai quarti playoff e la Juvenes che può concentrarsi sulla stagione che verrà.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: