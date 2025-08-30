CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori stende il Cosmos, ma con polemiche L'ex Prandelli condanna i gialloverdi, che protestano per una doppia espulsione

Il Tre Fiori stende il Cosmos, ma con polemiche.

Il primo big match dell'anno va al Tre Fiori, che batte 1-0 il Cosmos grazie al goal del grande ex, Matteo Prandelli. È stata una partita con poche occasioni, in cui la squadra di Danilo Girolomoni (squalificato e sostituito dal vice Nicholas Stradaioli) ha mostrato un calcio migliore, forte anche di una rosa in gran parte confermata, mentre quella di Andy Selva, con ben 14 volti nuovi, deve ancora trovare la giusta alchimia. Questo, almeno, è quanto emerso dai primi 45 minuti, perché, nel secondo tempo, due espulsioni, la prima immediata e la seconda nel finale, hanno cambiato l'incontro.

Il Tre Fiori sfiora il vantaggio già all'8' quando Dolcini calcia a porta vuota dal limite, ma la respinta di un difensore sulla linea lo stoppa. Dieci minuti dopo ci prova anche Braschi, tirando a botta sicura su uno schema da punizione e trovando un'altra deviazione a negargli il goal. Il primo tiro in porta del Cosmos arriva solo al 40', con Ceccaroli, parato agevolmente da Nardi, che nel recupero, però, si deve superare per togliere dalla porta un colpo di testa di Rinaldi.

A inizio ripresa, ecco il rosso diretto a Grieco, per un fallaccio su Benedettini a centrocampo: il Cosmos protesta, ma non serve, e la partita si trasforma in un assedio del Tre Fiori, che però trova solo un'occasione al 10', con Pini, che calcia alto su cross dalla destra. Altre palle goal non arrivano, fino alla seconda espulsione, anche questa contestatissima, con Ceccaroli allontanato per doppia ammonizione. Fuori pure lui, il Cosmos arretra ulteriormente.

Al 34' Semprini fa una parata incredibile per salvare il risultato, ma al 41' non può nulla sulla zuccata di Prandelli, che capitalizza il cross di Sami, il primo traversone veramente preciso del secondo tempo. Nel finale, il numero 9 ha l'occasione per raddoppiare, ma la stanchezza gioca brutti scherzi anche ad attaccanti del suo calibro, e così il risultato resta sull'1-0. Tre punti importanti per il Tre Fiori, che comincia al meglio la stagione, delusione e rabbia per il Cosmos, a cui la doppia espulsione e altri episodi non vanno proprio giù.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: