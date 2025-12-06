Il Tre Fiori torna schiacciasassi, alla Virtus il big match del 12° turno

Le sorprese rimangono confinate all'11° turno del Campionato sammarinese: nella 12^ giornata, Tre Fiori e Virtus tornano a vincere. La squadra di Danilo Girolomoni lo fa con ampio margine nel testa-coda contro il Murata, ultimo in classifica, battuto 4-0, con due reti per tempo: aprono Scarcella e Prandelli, completano l'opera Bernardi e ancora Prandelli. Di misura è il successo della Virtus nel big match di giornata, contro il Tre Penne, superato per 2-1. Neroverdi in vantaggio per tutto l'incontro o quasi, visto il goal di Benincasa al 5', doppiato a inizio ripresa da Zenoni. Badalassi accorcia nel finale, ma non basta: la squadra di Luigi Bizzotto resta a -1 dalla vetta, quella di Città si allontana ancora, tornando a -9.

Nessuna sorpresa anche tra La Fiorita e San Giovanni, con i gialloblù vincenti per 2-0. Un goal per tempo: Montegiardino va avanti al 16' con Olcese e poi replica un'ora dopo con Vitaioli. Un successo utilissimo in chiave classifica per La Fiorita, che si issa al quinto posto (a -1 dal Tre Penne), superando la Folgore, battuta anche dal Cosmos. Decide il goal di Islamaj nel finale, che porta i gialloverdi a ridosso proprio della squadra di Falciano.

A proposito di Serravalle, cade a sorpresa la Juvenes Dogana, battuta 1-0 dalla Libertas. Seconda vittoria in campionato per i granata, che grazie al goal di Senja fermano la scalata dei biancorossoblù e si portano a ridosso della zona turno preliminare.

I risultati del 12° turno: Cosmos - Folgore 1-0, Juvenes Dogana - Libertas 0-1, San Giovanni - La Fiorita 0-2, Tre Fiori - Murata 4-0, Virtus - Tre Penne 2-1, Pennarossa - Cailungo domenica alle 15 (Montecchio), Domagnano - Faetano domenica alle 15 (Acquaviva), Fiorentino - San Marino Academy U22 domenica alle 15 (Domagnano).







