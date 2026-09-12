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Il Tre Fiori vola. La Fiorita non sa più vincere

Negli anticipi della terza giornata del campionato sammarinese i campioni in carica del Tre Fiori piegano il Domagnano. La Fiorita si fa raggiungere nel finale dal Fiorentino

12 set 2026
@FSGC_Palmieri
@FSGC_Palmieri

Il Tre Fiori non si ferma: 3-0 al Domagnano e terza vittoria consecutiva, con 12 gol realizzati nelle prime tre giornate. Decidono le reti di Bernardi, Benedettini e Rea. Pareggio invece tra La Fiorita e Fiorentino: al vantaggio di Serges risponde al 93’ Pesciarelli per l’1-1 finale. Per La Fiorita è il terzo pareggio in altrettante partite, mentre il Fiorentino torna a muovere la classifica.





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