CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Fiori vola. La Fiorita non sa più vincere Negli anticipi della terza giornata del campionato sammarinese i campioni in carica del Tre Fiori piegano il Domagnano. La Fiorita si fa raggiungere nel finale dal Fiorentino

Il Tre Fiori vola. La Fiorita non sa più vincere.

Il Tre Fiori non si ferma: 3-0 al Domagnano e terza vittoria consecutiva, con 12 gol realizzati nelle prime tre giornate. Decidono le reti di Bernardi, Benedettini e Rea. Pareggio invece tra La Fiorita e Fiorentino: al vantaggio di Serges risponde al 93’ Pesciarelli per l’1-1 finale. Per La Fiorita è il terzo pareggio in altrettante partite, mentre il Fiorentino torna a muovere la classifica.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: