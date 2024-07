CONFERENCE LEAGUE Il Tre Penne affronta i maltesi del Floriana con quel sogno qualificazione... I biancazzurri si stanno preparando al doppio impegno di Conference League contro una delle squadre più titolate del calcio maltese. Andata nell'isola giovedi 11 alle 19, ritorno una settimana più tardi allo Stadium.

Una delle squadre più vincenti del calcio maltese, con 26 campionati, 21 coppe e 2 supercoppe: il Floriana incute timore ma il Tre Penne ci deve credere anche perché gli ultimi precedenti delle formazioni sammarinesi contro quelle dell'Isola dei Cavalieri sono sempre stati positivi, anche se non è mai arrivata una qualificazione. La sognano invece i biancazzurri, freschi di cambio in panchina: dopo l'addio a Stefano Ceci, ecco Nicola Berardi che lo scorso anno ha già assaggiato la Conference League con il Cosmos.

Il Tre Penne esordirà in trasferta giovedì 11 a Malta, sette giorni più tardi il ritorno al San Marino Stadium. Della lista dei 22 non faranno parte Righini, Vandi, Barretta e Gaiani per motivi di lavoro. Inseriti nel gruppo volti nuovi e importanti come i due ex La Fiorita Armando Amati e Tommaso Guidi oltre ai portieri Colonna e Manzaroli, i difensori Boccioletti, Grieco, Vecchio e i ritorni di Nanni e Palazzi.

Nel servizio l'intervista a Nicola Berardi, allenatore Tre Penne

