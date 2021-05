Il Tre Penne al bivio Pennarossa

E' chiaro che nella testa del Presidente del Tre Penne Fabrizio Selva circola il pensiero stupendo: Tre Fiori in finale di Coppa Titano proprio a spese della sua squadra ma eliminato a sorpresa dal Domagnano in campionato. Ovvio che il Presidentissimo biancoazzurro auspica che accada l'esatto contrario al suo Tre Penne questa sera chiamato a rispettare il pronostico. Tre Penne già vittorioso in campionato, alla terza giornata, Tre Penne – Pennarossa 3-1 con doppietta di Chiurato e Sorrentino, e Stefanelli per i biancorossi. Mattia Stefanelli non sarà della partita, per il tecnico Andy Selva si prospettano problemi nel reparto offensivo con i Nazionali Stefanelli, Vitaioli fuori per infortunio così come Ciacci anche lui attaccante e anche lui sammarinese.

Dovrebbe invece recuperare Hirsh. L'allenatore del Tre Penne Stefano Ceci recupera Cesarini, ma non Patregnani fermo per un problema muscolare e non sarà disponibile per questa sera I Biancorossi si presentano a questo appuntamento dopo aver superato il Turno Preliminare con il minimo sindacale, uno 0-0 costato caro al Fiorentino. Dall’altra parte il Tre Penne, arrivato direttamente ai play-off grazie alla quarta posizione deve fare tutto quello che è nelle proprie possibilità per puntare sull’unico obiettivo rimasto. Si gioca a Domagnano con calcio di inizio ore 20.45.