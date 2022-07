Il Tre Penne all'undicesimo gettone europeo: avversario il Tuzla City

Tutto pronto per il secondo gettone in Conference League del Tre Penne. I finalisti del campionato sammarinese, domani sera ore 20.45, al San Marino Stadium affrontano i bosniaci del Tuzla City. Curiosità il 58enne tecnico Dragan Jovic tenne a battesimo il Tre Penne in Europa League stagione 2010-2011 quando all'epoca allenava lo Zrinjsky Mostar. Tre Penne senza tre colonne portarti come il portiere Mattia Migani, tra i pali l'ex Chieti e Lanciano classe 2001 Matteo Forti, gli altri assenti sono Gai e Battistini. La società non ha fatto lo stesso errore dello scorso anno andando a prendere un giocatore mediatico come Maicon, ma ha scelto profili come il mediano senegalese del Faetano Assane Fall, l'ex Folgore Umberto Semeraro e il centrale difensivo ex Libertas Riccardo Tisselli. Stefano Ceci potrà contare anche sui nuovi acquisti: Antonio Barretta e Lorenzo Dormi, entrambi alla prima con la maglia biancoazzurra. Si gioca domani sera al San Marino Stadium ore 20.45, direzione arbitrale assegnata al bielorusso Dzmitryeu.