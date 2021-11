CAMPIONATO Il Tre Penne allunga in vetta, il Tre Fiori aggancia il Pennarossa I biancazzurri superano 4-2 i campioni di San Marino della Folgore nel big match e allungano su La Fiorita mentre il Tre Fiori, con il 3-2 sul Cailungo, raggiunge il Pennarossa di Andy Selva - 1-1 con il Murata - al terzo posto della regular season.

Con La Fiorita che non va oltre lo 0-0 nel “derby del Marano” con il Faetano, il Tre Penne ne approfitta e si porta a +4 sui gialloblu. Righini porta avanti Città su rigore nel big match contro la Folgore ma – sempre dal dischetto – i campioni di San Marino impattano grazie a Lorenzo Dormi. Il fantasista si ripete ancora da piazzato ad inizio ripresa, splendido calcio di punizione che vale la rimonta giallorossonera. Ma gli uomini di Stefano Ceci non ci stanno ed operano la contro-rimonta, trascinati dal grande ex Imre Badalassi: il capocannoniere pareggia i conti ad un quarto d'ora dalla fine poi serve un assist al bacio per Alessandro Chiurato che fa centro al 91'. La Folgore si sbilancia e - solo un minuto dopo - Badalassi firma il 4-2, la personale doppietta e sale a quota 10 in campionato.

Tre Penne sempre più in vetta, Montegiardino a ruota rallenta così come il Pennarossa che si illude con il gran fendente di Nicolò Mariotti – prima gioia stagionale per l'attaccante classe 2000 – ma viene ripreso dal Murata 4 minuti più tardi con il penalty trasformato da Cangini. Ad Acquaviva termina 1-1 e il Tre Fiori trae vantaggio da questa X per raggiungere i biancorossi al terzo posto.

Gli uomini di Matteo Cecchetti, però, non hanno vita facile contro il Cailungo nonostante l'ennesimo calcio di punizione realizzato da Bojan Gjurchinoski. I rossoverdi hanno il merito di pareggiare per ben 2 volte, la prima con la bella giocata dell'Under 21 Luca Cecchetti. Un altro Luca – Censoni – riporta avanti i gialloblu al termine di un'azione corale ma il calcio di rigore di Urbinati permette alla squadra di Protti di tornare in quota. Il gol-partita – a 20 dal 90' – lo sigla Ciccione: tap-in sul cross basso di Cuzzilla e il Tre Fiori passa 3-2.

