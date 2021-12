CAMPIONATO Il Tre Penne allunga su La Fiorita, "Bobo" Gori porta un punto al Cosmos I biancazzurri di Stefano Ceci battono 3-0 il Pennarossa e allungano ulteriormente in classifica approfittando del pareggio de La Fiorita contro il San Giovanni. Vince anche la Virtus (2-1 al Fiorentino) mentre Cailungo e Cosmos tornano a fare punti.

La tripletta di Imre Badalassi lancia il Tre Penne a +6 sugli inseguitori. L'ex attaccante di Tre Fiori e Folgore entra nella ripresa e segna 3 gol in soli 18 minuti, demolendo il Pennarossa di Andy Selva. Grande protagonista anche Luca Righini, autore di due assist. Nel 3-0 finale, invece, evidente l'errore del portiere biancorosso Semprini che spiana la strada all'hat-trick del 95 biancazzurro, sempre più capocannoniere con 13 reti in 11 giornate. Tre Penne che, con questa vittoria, guadagna altri 2 punti su La Fiorita, rallentata dal San Giovanni nel posticipo del sabato. Sono proprio i rossoneri ad andare in vantaggio con Cecchetti ad un quarto d'ora dal 90' ma – a togliere le castagne dal fuoco per Oscar Lasagni e i suoi – ci pensa Roberto Di Maio che, con un colpo di testa su piazzato di Errico, realizza il definitivo 1-1.

Risale la classifica anche la Virtus di Gigi Bizzotto, nonostante il momentaneo svantaggio contro il Fiorentino firmato dal solito Mohamed Ben Kacem. Sesto centro stagionale per il bomber rossoblu, in appena 6 partite. Da qui, però, parte la rimonta di Acquaviva: un'ingenuità difensiva regala a Nicola Angeli il pareggio ancora prima della fine del primo tempo mentre, in pieno recupero, Joel Apezteguia raccoglie il lancio dalle retrovie e supera un non irresistibile Bianchi per il 2-1. Torna a muovere la classifica anche il Cailungo: 1-1 nel derby di Borgo Maggiore contro la Libertas. Benedetti porta avanti i rossoverdi nei primi 45 minuti, il sempreverde Emiliano Olcese ristabilisce la parità con un gol da vero attaccante qual è. Termina a reti bianche, invece, l'esordio di “Bobo” Gori sulla panchina del Cosmos: 0-0 contro il Domagnano che arresta la serie “nera” di 5 ko consecutivi.

