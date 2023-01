COPPA TITANO Il Tre Penne batte la Libertas e vede la finale

Nella semifinale di andata vince il Tre Penne grazie al 2-0 sui rivali della Libertas nella gara giocata a Dogana. La gara si sblocca a metà del primo tempo grazie a Gai: Badalassi è bravo a mantenere vivo il possesso e dal fondo riesce a metterla in mezzo per il capitano biancoazzurro che batte Zavoli per l’1-0. Il raddoppio degli uomini di Ceci arriva ad inizio ripresa: grande azione fatta partire da Dormi che serve Badalassi, sfera a Gai che di prima manda in porta proprio Dormi il quale è freddo e trafigge il portiere per il 2-0 biancoazzurro.

