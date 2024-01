CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Penne batte la Virtus, La Fiorita è campione d'inverno

Il Tre Penne batte la Virtus, La Fiorita è campione d'inverno.

Dopo due sconfitte consecutive, risorge il Tre Penne che infligge alla Virtus la seconda sconfitta stagionale. Righini porta in vantaggio la squadra di Città, pareggio dei nero-verdi con Rinaldi, decide nel finale la zampata di Ceccaroli. Pareggio in rimonta del Tre Fiori che pareggia per 2 a 2 con il Domagnano.

