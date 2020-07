Il Tre Penne comincia la preparazione

Primo allenamento per il Tre Penne in vista del primo turno preliminare di Europa League. 23 i giocatori convocati da Stefano Ceci dei 25 che il club di San Marino Città potrà poi inserire in lista. La squadra si è ritrovata a Domagnano per la prima seduta tecnica, ne seguirà una seconda entro il termine di questa settimana, dalla prossima 3 allenamenti. Il Tre Penne conoscerà l'avversario il prossimo 9 agosto, la gara di andata del primo turno preliminare di Europa League è prevista per il 20 agosto. Due le amichevoli concordate. Ovviamente per rispettare il protocollo sanitario saranno solo con le altre due squadre del campionato sammarinese impegnate nelle Coppe Europee. Il primo agosto con il Tre Fiori e il 9 con la Folgore. Il mercato del Tre Penne si è concentrato sul pacchetto arretrato. Sono arrivati infatti i difensori centrali Nicolas Lombardi dalla Sammaurese, ed Enrico Casadei dal Riccione 1929. Riccardo Mezzadri terzino sinistro ex Fiorita e Libertas, e il ritorno del terzino destro Davide Cesarini, la scorsa stagione al Pietracuta. L'altro arrivo è quello del centrocampista Lorenzo Liverani dal Fiorentino. Non fanno più parte della rosa, Angelini, Fraternali e Merendino. Per concludere il mercato il Tre Penne è alla ricerca di un attaccante.