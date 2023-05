CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Penne continua nel segno di Stefano Ceci

Il Tre Penne continua nel segno di Stefano Ceci.

Dopo i festeggiamenti per il quinto scudetto della sua storia, il Tre Penne continua a lavorare per questa stagione, con la preparazione della finale di Coppa Titano del 27 maggio contro la Virtus ed è già proiettato verso il futuro. Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha trovato l’accordo con il tecnico Stefano Ceci che rimarrà sulla panchina biancazzurra anche per la stagione 2023-2024.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: