Il Tre Penne crolla in Lettonia ed è fuori dalle coppe.

Dopo la sconfitta per 3-0 a San Marino, il Tre Penne crolla in casa del Valmiera campione di Lettonia ed è fuori dalla Conference League. La squadra di Stefano Ceci, a ranghi ridottissimi, tra infortunati e assenti per altri motivi, perde 7-0 nel ritorno del secondo turno preliminare, subendo quattro reti già nei primi 12 minuti. Di Tonisevs (2), Veips, Kayramani, Ndoye e Jaunzems le marcature lettoni, a cui si aggiunge l'autogol di Nigretti. Con l'uscita dei biancazzurri dalla coppa, al Titano non restano più club nelle competizioni europee. Il prossimo impegno calcistico sarà la Supercoppa sammarinese, tra Tre Penne e Virtus, il primo settembre, che darà il via alla stagione 2023/24.

