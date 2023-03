CAMPIONATO Il Tre Penne dilaga nel finale: 4-0 alla Libertas

Il Tre Penne dilaga nel finale: 4-0 alla Libertas.

Il Tre Penne si scatena nella ripresa e fa suo il derby della Funivia rifilando un netto 4-0 ad una Libertas decimata dalle assenze. A 20’ dalla fine la sblocca Righini su punizione e poi raddoppia su rigore. Nel finale c’è gloria anche per Pieri e Gai, i biancazzurri tornano in vetta almeno per una notte.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: