Il Tre Penne dimostra di essere vivo, la Folgore una bella realtà

E' un pareggio che lascia aperta la corsa verso le migliori posizioni play off. La Folgore può ambire al terzo posto, il Tre Penne potrebbe salire almeno al quarto. Il club di Falciano è ben allenato e si vede, la squadra ha una sua identità e trova il gol del vantaggio con Samuel Pancotti, gran diagonale quello dell'attaccante sammarinese sempre in attesa di una chiamata di Roberto Cevoli. Il Tre Penne ha il merito di restare sempre in partita: De Queiroz di testa Guddo in angolo. Proteste della Folgore sull'uscita di Migani su Pancotti, l'arbitro lascia correre. L'ex Victor San Marino Tony De Queiroz suona la carica, detta il passaggio e va al cross per Nigretti, la sua conclusione trova l'opposizione della difesa di Lasagni. Dal corner Cuomo di prima intenzione, sfera alta sopra la traversa. Altra protesta di Falciano con l'intervento su Bitti, anche qui l'arbitro fa ampi cenni che si può proseguire. Tre Penne pericoloso con colpi di testa in serie, ci provano Ricciardo, Cuomo e Nigretti ma il pareggio non arriva. Quello che però dimostra la squadra di Nicola Berardi è di essere ancora viva, l'atteggiamento è quello di chi non vuole mollare in una stagione balorda, almeno fino a qui. Uno dei più positivi, gol a parte è Samuel Pancotti, Migani si oppone. C'è ancora da vedere altre occasioni in un primo tempo giocato a buonissimi ritmi, Nigretti diagonale largo. Poco dopo è il turno di Ura, Folgore vicinissima al raddoppio. Prima del tè ancora Ricciardo di testa, il gol è solo rimandato. Ripresa. Gran lavoro di Nigretti a destra, radente perfetto per Ricciardo, il centroavanti arrivato a gennaio mette dentro il suo terzo gol stagionale. Ristabilita la parità. Il Tre Penne la vuole vincere, ci prova Dormi, conclusione deviata, solo angolo. La squadra di Berardi resta troppo alta e si espone alle ripartenze come quella di Turrisi capace di mettere Bitti a tu per tu con Migani, il portiere sceglie benissimo il tempo dell'uscita. Si arriva così al finale con il l'ennesimo attacco aereo dei biancoazzurri, ci prova ancora De Queiroz in tuffo. Incredibile l'errore sotto porta dell'ottimo difensore centrale della Folgore Assane Fall che solissimo non riesce a sfruttare una grandissima occasione. L'ultimissima possibilità con il servizio di Magrotti per Ricciardo ma si resta sul risultato di parità.

A Montecchio Folgore – Tre Penne 1-1