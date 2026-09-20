CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Penne fa 4/4, Juvenes/Dogana ko 2-0 Pieri e il rigore nel finale di Ceccaroli tengono a punteggio pieno la capolista, una buona JD sfiora più volte il pari ma sciupa troppo e incassa il 3° ko in fila.

Il Tre Penne fa 4/4 e col 2-0 sulla Juvenes/Dogana si mantiene capolista a punteggio pieno, insieme alla Folgore. È il terzo ko in fila invece per la JD, che per quanto visto in campo, prima del rigore-fermino nel finale, avrebbe ampiamente meritato il pari.

A frenarla è in primis la poca lucidità in attacco, come quando, in un avvio deciso, Benedetti non inquadra l'inzuccata sul traversone di Pedini. Viceversa, subito dopo, Mattia Cenni è preciso nello staccare sul cross di Peluso, Colonna è reattivo e respinge di piede. E tempo altri 2', su un pallone recuperato a centrocampo, Casadio verticalizza perfettamente per Pieri, che s'avvia nel canale disegnato dal compagno e, dal limite, la infila in buca d'angolo per il vantaggio Tre Penne.

Vantaggio che, comunque, non taglia le gambe a una Juvenes sul pezzo: Benedetti ringrazia Ruiz per la scivolata e mette dentro, dove Amadori liscia e Cecchetti se l'aggiusta, ma calcia malamente sul fondo. Al giro dopo invece Benedetti fa da sé e fa bene, passando in mezzo a tre con una serie di giravolte per una conclusione respinta da Andreani. L'estremo di Città è attento anche sul colpo di testa di Sartini, pescato sul palo lungo dalla punizione di Dormi. In mezzo a tutto ciò, il Tre Penne si fa pericoloso col cross di Scarcella per Peluso, che colpisce da buona posizione ma senza riuscire a indirizzarla in porta.

Città vicina al bis anche al quarto d'ora di ripresa, quando l'angolo di Pastorelli trova la testa dell'appena entrato Carrer e Colonna vola a tenere in vita Dogana. Che lì riprende a spingere, ma di nuovo senza trovare lo specchio: non Benedetti, di testa sul cross di Giacomo Borghini; non Amadori, che gira sul fondo la palla, sempre dalla sinistra, di Cecchetti; né di nuovo Benedetti, che scambia con Pedini, manda a spasso Ruiz e poi, fatto il difficile, spara incredibilmente alto.

Scampato più volte il pari, il Tre Penne infine la chiude: il rinvio di Andreani arriva sulla trequarti opposta per Carrer, Giovagnoli se lo vede scappare e, una volta in area, gli inciampa addosso: rosso per il centrocampista, rigore e Ceccaroli sul dischetto, con Colonna che intuisce, sfiora, ma non evita il raddoppio. Si chiude qui, Città trova il 3° 2-0 consecutivo e prosegue la marcia perfetta in vetta.



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